أول قصف جوي على مناطق المعارضة بسوريا منذ الزلزال (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 28 فبراير 2023 10:58 مساءً - دوت الخليج :- تعرضت منطقة بشمالي غرب سوريا التي تسيطر عليها المعارضة، إلى أول غارة جوية منذ الزلزال المدمر مطلع شباط/ فبراير الجاري.

وقالت مصادر في الشمال السوري، إن غارة يرجح أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، نفذها، استهدفت شخصين جهاديين.

وأوضح ناشطون إعلاميون في مناطق المعارضة، أن أحد الشخصين يدعى "أبو عبادة العراقي"، وهو عنصر في تنظيم "حراس الدين" الجهادي.

واستهدفت الغارة دراجة كان يستقلها الشخصان في قرية قاح بمنطقة حارم في محافظة إدلب.

بدوره، قال الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" الذي حضر إلى مكان الاستهداف، إن الضربة الجوية نفذتها "طائرة مسيرة مجهولة الهوية".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الغارة الجوية.

وتعرضت المنطقة في السابق لقصف كثيف من قوات النظام السوري وحليفته روسيا ، وفقا لـ "عربي21".

ووجهت الطائرات الأمريكية أيضا ضربات للشمال السوري في وقائع نادرة بهدف القضاء على جهاديين.

يشار إلى أن أكثر من 5800 شخص لقوا حتفهم في أنحاء سوريا منذ زلزال السادس من شباط/ فبراير لكن أغلبهم كان في منطقة الشمال الغربي الواقعة تحت سيطرة المعارضة.