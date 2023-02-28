33 شاحنة مساعدات تدخل سورية اليوم عبر المعابر الحدودية مع تركيا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 28 فبراير 2023 10:01 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق الأممي، ستيفان دوجاريك اليوم أن 33 شاحنة عبرت المعابر الحدودية التركية إلى سورية اليوم الجمعة.

وأشار دوجاريك خلال الإيجاز الصحفي اليومي، إلى برنامج الأغذية العالمي قدم مساعدات غذائية لـ 1.3 مليون شخص في كل من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وغير الخاضعة لسيطرة الحكومة: في حلب وحماة وإدلب واللاذقية وطرطوس.

وبلغ عدد الشاحنات التابعة للأمم المتحدة التي عبرت المعابر الحدودية منذ 9 شباط، 368 شاحنة.

-- (بترا)

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