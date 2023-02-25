نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أكثر من 130 مصابا في شمال غربي سوريا عقب زلزال مزدوج جنوبي تركيا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 25 فبراير 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- أُصيب أكثر من 130 شخصا في مناطق شمال غربي سوريا، بعد زلزال مزدوج ضرب جنوب تركيا، مساء الاثنين، وأدى لانهيار جدران وأبنية متصدعة في المناطق التي ضربها الزلزال السابق، بحسب مسعفين.

وقال الدفاع المدني السوري – الخوذ البيضاء، إن الحصيلة غير نهائية وشملت كسورا ورضوضا وحالات إغماء وخوف وهلع.

وتعمل الفرق المسعفة على معالجة المصابين إلى المشافي وتفقد القرى والبلدات المتضررة وإزالة الركام لفتح الطرقات أمام حركة المارة وسيارات الإسعاف.

وتأثرت جنوب تركيا بزلزالين جديدين بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر، وأعلنت الوكالة أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء "دفنه" في ولاية هاتاي، وذلك في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 16.7 كيلومترا.

ووقع الزلزال الثاني بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في قضاء صمنداغ بهاتاي، على عمق 7 كيلومترات.

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