مشاهد مرعبة.. اللحظات الأولى للزلزال الجديد في ريف إدلب بـسوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 22 فبراير 2023 10:06 مساءً - دوت الخليج :- رصد كاميرات مراقبة مشاهد مرعبة، لللحظات الأولى للزلزال الجديد في ريف إدلب بـسوريا اليوم الاثنين.

وأعلن المركز الوطني السوري للزلازل اليوم الاثنين تسجيل هزة أرضية بقوة 6.3 درجة مركزها "لواء اسكندرون".

وقالت وزارة الإعلام السورية إن الهزة الأرضية شعر بها سكان عدد من محافظات البلاد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن قائد فوج إطفاء في اللاذقية قوله إنه لا توجد تقارير عن أضرار في الأبنية حتى الآن نتيجة الهزة الأرضية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع حالة من الهلع بين المواطنين وخروجهم إلى الشوارع إثر الهزة الأرضية الشديدة التي شعر بها سكان مناطق شمال غرب سوريا ومحافظات اللاذقية وحماة وحلب، واصفا إياها بأنها الأعنف بعد زلزال السادس من فبراير الجاري.

وفي الوقت نفسه، أفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بتسجيل زلزال شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر في محافظة هطاي جنوب البلاد.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأناضول الرسمية عن إدارة الكوارث قولها إن زلزالا آخر بقوة 5.8 درجة وقع في صمنداغ بهطاي.

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