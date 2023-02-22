هجوم صاروخي على قاعدتي التحالف شرق سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 22 فبراير 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- تزامناً مع استنفار أمني كبير، تعرّضت قاعدتان تابعتان للتحالف الدولي في سوريا لهجوم صاروخي، مساء السبت.

وطال القصف حقلي كونيكو للغاز والعمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن الهجوم تزامن مع استنفار أمني بمحيط حقل العمر الذي يقع في واحدة من أكبر القواعد التابعة للتحالف في سوريا.

كما لم يذكر مزيدا من التفاصيل، في حين لم يؤكد التحالف الدولي الهجوم.

مواقع حيوية

واستهدفت الصواريخ مواقع حيوية في القاعدتين، في حين استهدف بعضها مهبطا للطيران المروحي في حقل العمر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن، في حين استنفرت القوات في محيط قاعدة العمر.

ووفقا للمصادر، فإن الصواريخ يرجح أن خلايا الميليشيات الإيرانية أطلقتها باتجاه القاعدتين ، وفقا لـ "العربية".

جاء ذلك بعد تغيير الميليشيات الإيرانية تكتيكها في مواجهة قوات التحالف الدولي في سوريا، اعتمادا على خلايا من أبناء شرق الفرات.

توتر أمني

يشار إلى أن اليومين الماضيين شهدا توتراً أمنياً ضمن قاعدة التحالف الدولي في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور بين صفوف قوات قسد والتحالف الدولي، حيث انتشرت 12 مدرعة عسكرية أميركية في محيط الحقل بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي في سماء المنطقة، دون معرفة الأسباب.

كما أكد المرصد، الأسبوع الماضي، إسقاط القوات الأميركية طائرة استطلاع مسيرة إيرانية في منطقة شمال شرقي سوريا، وذلك أثناء قيام الطائرة بالاستطلاع في أجواء قاعدة حقل "كونيكو" العسكرية التابعة لقوات "التحالف الدولي" للغاز في ريف دير الزور الشمالي.