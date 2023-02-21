نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قتلى وجرحى بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف دمشق (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 21 فبراير 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- قتل خمسة أشخاص، وأصيب 15 آخرون بجروح؛ جراء عدوان إسرائيلي جوي برشقات من الصواريخ استهدف نقاطاً في دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية.

ونقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري قوله، إنه "في تمام الساعة الثانية عشرة من فجر الأحد نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في مدينة دمشق ومحيطها، من ضمنها أحياء سكنية مأهولة بالمدنيين".

وقال المصدر العسكري "إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.

وأضاف المصدر أن "العدوان أدى كحصيلة أولية إلى مقتل خمسة أشخاص، بينهم عسكري، وإصابة 15 مدنياً بجروح، بينهم حالات حرجة، وتدمير عدد من منازل المدنيين، وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.

في وقت سابق، قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن غارة إسرائيلية ضربت أهدافا في محيط العاصمة السورية دمشق، وإن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء دمشق.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف استهدف مستودعات أسلحة إيرانية.

هذا وبث نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات من منطقة كفر سوسة في دمشق تظهر آثار القصف.

وتشن دولة الاحتلال هجمات جوية ضد ما تزعم أنها عمليات نقل أسلحة ونشر أفراد برعاية إيران في سوريا المجاورة. ونادرا ما يعترف المسؤولون الإسرائيليون بمسؤوليتهم عن عمليات محددة.

عربي21