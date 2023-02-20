الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في دمشق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 20 فبراير 2023 11:06 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط العاصمة السورية دمشق. وذكر التلفزيون السوري الرسمي أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي. وكالات

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