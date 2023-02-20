إصابة أربعة جنود أمريكيين خلال هجوم في سوريا أسفر عن مقتل مسؤول في تنظيم “الدولة”

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 20 فبراير 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، مقتل قيادي بارز في تنظيم “الدولة” بهجوم في سوريا، مضيفا أن أربعة جنود أمريكيين أصيبوا في العملية مساء الخميس.

ويتلقى الجنود الأربعة الذين أصيبوا بانفجار خلال هذا الهجوم في شمال شرق سوريا العلاج في منشأة طبية أمريكية في العراق. وأوضح بيان مقتضب صادر عن القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط “قُتل المستهدف حمزة الحمصي، وهو قيادي بارز في تنظيم الدولة”.

وأضاف البيان “الليلة الماضية، خلال غارة بمروحية مشتركة بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديموقراطية في شمال شرق سوريا، أسفر انفجار محدد الهدف عن إصابة أربعة جنود أمريكيين وكلب”.

من جهته، قال الناطق باسم القيادة المركزي الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو، في وقت لاحق، إن الحمصي كان وراء الانفجار وكان “يشرف على الشبكة الإرهابية المميتة للمجموعة في شرق سوريا قبل مقتله في الهجوم”.

بدوره، قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن أربعة جنود أمريكيين أصيبوا في غارة بطائرة هليكوبتر على قائد بارز بتنظيم “الدولة” في سوريا حالتهم مستقرة.

وقال كيربي أن انفجارا وقع أثناء الغارة وأصاب أربعة جنود وأحد الكلاب البوليسية، مضيفا أنه يجري علاجهم في منشأة طبية أمريكية بالعراق وأن حالتهم مستقرة.

منذ إعلان القضاء على “دولة الخلافة” عام 2019، تلاحق القوات الأمريكية والتحالف الدولي بقيادة واشنطن قياديي التنظيم. وتشنّ بين حين وآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سوريا.

وتنتشر القوات الأمريكية التي تقود التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا وشمال شرقها.

ونجحت القوات الأمريكية في تصفية أو اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيما تنظيم “الدولة” أبو بكر البغدادي في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في شباط/فبراير الماضي في محافظة إدلب (شمال غرب).

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعا داميا متشعبا، تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل نحو نصف مليون شخص وبدمار هائل في البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

(أ ف ب)