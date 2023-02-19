نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر التلفزيون السوري: 53 قتيلا في ريف حمص إثر هجوم لتنظيم "داعش" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 19 فبراير 2023 04:11 مساءً - دوت الخليج :- قُتل 53 سوريا، الجمعة؛ بعد تعرضهم لهجوم من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي، وفق التلفزيون السوري الرسمي.

وقالت مصادر إن القتلى تعرضوا للهجوم أثناء جمع الكمأة بعد كمين نفذه مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي جنوب شرق مدينة السخنة بنحو 25 كم.

ونقلت المصادر عن مدير مستشفى تدمر قوله، إن جثامين 53 سوريا بينهم 46 مدنياً وسبعة عسكريين وصلت إلى المستشفى جراء الكمين الذي تعرض له عشرات الأشخاص أثناء جمعهم الكمأة شرق السخنة ...".

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