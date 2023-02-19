نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نقل جثامين 1590 سوريًا قضوا بالزلزال من تركيا إلى بلادهم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 19 فبراير 2023 09:09 صباحاً - دوت الخليج :- تم نقل جثامين 1590 سوريا توفّوا جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا إلى بلادهم عبر معبر "باب الهوى" الحدودي بين البلدين.

وبحسب وكالة الأناضول اليوم الجمعة، تم تسليم الجثامين لأقاربهم في الجانب السوري من المعبر الحدودي.

وفي حديث للأناضول، قال المسؤول الإعلامي للمعبر مازن علوش، إن الجثامين بدأت بالقدوم من تركيا منذ اليوم الأول للزلزال.

وذكر أنّ بعض الأسر توفيت بالكامل جراء الزلزال وبعضها فقدت بين 10 و15 من أفرادها.

--(بترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نقل جثامين 1590 سوريًا قضوا بالزلزال من تركيا إلى بلادهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.