لقاء مؤثر بين أب سوري وطفلته بعد إنقاذهما من تحت الأنقاض (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 17 فبراير 2023 11:06 مساءً - المدينة نيوز :- سيطرت لحظات عاطفية بين الفرح والحزن على لقاء أب سوري بطفلته بعد أيام من إنقاذهما من تحت أنقاض منزلهما بولاية هاطاي التركية عقب الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد قبل أسبوع.

وعلق أحمد عيان وأسرته التي تضم زوجته وطفلين تحت أنقاض منزلهم في مدينة أنطاكيا، قبل أن تنقذه الفرق هو وطفلته غادة (4 أعوام) وتنقلهما إلى مركزين مختلفين لتلقي العلاج.

وعقب استكمال علاجه في ولاية أضنة توجه الأب إلى أقربائه، وأبلغ مختار المنطقة حسن جان أنه فقد ابنته ظنا منه أنها توفيت.

وتمكن الأب من الوصول إلى ابنته التي نقلتها وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية إلى مركز رعاية في هاطاي لعدم وجود أحد من أسرتها معها.

وعقب توجه الأب إلى المركز، وثّق أحد أقارب الأسرة لحظات لقاء أحمد مع غادة التي احتضنها بشدة وظل يردد “والله ما تركتك يا بابا والله”، وسط مشاعر اختلطت بين الفرح لرؤية طفلته والحزن على فقدان زوجته وابنه نهاد (7 أعوام).

وفجر 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، مما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.