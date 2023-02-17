الاسد يوافق على فتح معبرين مع تركيا لمدة 3 أشهر لتوصيل المساعدات

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دوت الخليج - دعا الرئيس السوري بشار الأسد الإثنين (13 شباط/فبراير 2023) خلال لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إلى بذل جهود دولية للمساعدة في إعادة الإعمار في سوريا التي ضربها زلزال مدمّر قبل أسبوع، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا والاحتياجات الإنسانية الطارئة للشعب السوري لتخطي هذه التداعيات، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأشار جريفيث إلى الاستجابة السريعة للحكومة السورية في أعمال الإنقاذ والإغاثة، وأكد أن الأمم المتحدة تعمل من أجل دعم جهود الإغاثة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسوريين.

وأكد الأسد لجريفيث ضرورة إدخال المساعدات العاجلة إلى كل المناطق في سوريا، بما فيها المناطق التي "تخضع للاحتلال وسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة"، في إشارة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل معارضة.

وأفاد دبلوماسيون أن غريفيث أبلغ اجتماعا مغلقا لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين أن الرئيس السوري وافق على السماح للأمم المتحدة بتوصيل المساعدات إلى بلده عبر معبرين حدوديين آخرين من تركيا لمدة ثلاثة أشهر.

وبدوره رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار الرئيس السوري فتح معبري باب السلامة والراعي بين تركيا وشمال غربي سوريا .

وبين غوتيريش ان فتح المعبرين بين تركيا وشمال غربي سوريا سيكون لفترة 3 أشهر لإيصال المساعدات .

أ ف ب، د ب أ