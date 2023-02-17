نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأمم المتحدة: 84 شاحنة مساعدات دخلت سوريا من باب الهوى على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج :- قال الناطق الرسمي لدى الأمم المتحدة، سيتفان دوجاريك، إن عدد الشاحنات التي مرّت عبر معبر باب الهوى باتجاه الأراضي السورية، منذ وقوع الزلزال بلغت 84 شاحنة.

وأضاف في بيان مقتضب بعثه عبر الإنترنت أن 58 شاحنة عبرت لغاية يوم أمس و26 شاحنة عبرت اليوم.

غوتيريس يطلق نداءً إنسانياً بقيمة 397 مليون دولار لسوريا

أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، نداء إنسانيًا لتوفير 397 مليون دولار لمساعدة شعب سوريا.

وقال غوتيريس للصحفيين: "لدي رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي: لا ينبغي أن تتفاقم معاناة الإنسان من هذه الكارثة الطبيعية بسبب عوائق من صنع الإنسان والمساعدات من جميع الجهات يجب أن تمر، عبر جميع الطرق دون قيود".

وأضاف أنه بعد أسبوع من الزلازل المدمرة، يكافح ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة من أجل البقاء على قيد الحياة وفي درجات حرارة شديدة البرودة"، مضيفا أن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها ولكن هناك حاجة إلى المزيد.

--(بترا)