الصحة العالمية: حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغت 8.5 ألف شخص

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 15 فبراير 2023 07:07 مساءً - دوت الخليج :- أعلن مدير مكتب الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، ريك برينان، أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغت 8.5 ألف قتيل حتى الآن.

وقال برينان اليوم الأحد: "من الصعب إعطاء أرقام دقيقة حتى الآن، لأنها تتزايد كل يوم، ونحن ننتظر بيانات دقيقة من الشمال الغربي".

وأضاف: "لكن بناء على المعلومات المتوفرة لدينا، قتل حوالي 4000 شخص في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وأصيب 2500 آخرون، وفي شمال غربي سوريا قتل 4.5 آلاف وجرح 7.5 ألف".

المصدر: تاس