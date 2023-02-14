فدت أختها الرضيعة بنفسها.. شاهد: لحظة إنقاذ طفلة على قيد الحياة في سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 14 فبراير 2023 11:05 مساءً - دوت الخليج :- وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إنقاذ طفلة من تحت أنقاض الزلزال، بريف عفرين شمال حلب. وأظهر مقطع الفيديو عثور رجال الإنقاذ على طفلة تقوم باحتضان شقيقتها الرضيعة تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا. وعثر على الطفلة الرضيعة على قيد الحياة، بينما فارقت الأخت الكبرى الحياة، حسبما أظهر مقطع الفيديو. وكالات

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