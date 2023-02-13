فيديو مؤثر.. مسن سوري يتفاجأ بأبنائه بعد أن حفر قبورهم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 13 فبراير 2023 11:13 مساءً - دوت الخليج :- رغم تعدد صور المأساة التي خلفتها فاجعة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الفائت، فإن للفرح مكاناً أيضاً. فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بفيديو مؤثر، يوثق مفاجأة مسن سوري بعودة أبنائه وأحفاده، بعد أن كان اعتقد أنهم قضوا في الزلزال وحفر قبورهم. وأظهر المقطع المتداول لحظات الفرح خلال اللقاء، فيما كان بعضهم يتلقون العلاج بأحد المستشفيات. العربية

دوت الخليج :- رغم تعدد صور المأساة التي خلفتها فاجعة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الفائت، فإن للفرح مكاناً أيضاً.

فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بفيديو مؤثر، يوثق مفاجأة مسن سوري بعودة أبنائه وأحفاده، بعد أن كان اعتقد أنهم قضوا في الزلزال وحفر قبورهم.

وأظهر المقطع المتداول لحظات الفرح خلال اللقاء، فيما كان بعضهم يتلقون العلاج بأحد المستشفيات.

العربية

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