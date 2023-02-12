نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الطفلة السورية التي هزت العالم.. باتت "أميرة" لكن يتيمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 12 فبراير 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- انتشر العديد من مقاطع الفيديو خلال الأيام الماضية تظهر إنقاذ ناجين من تحت أنقاض منازلهم بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وكانت عمليات تحرير هؤلاء من بين الركام شاقة في غالب الأحيان، وتم توثيق دقائق وساعات انتظارهم للخلاص على يد رجال الإنقاذ.

وكانت أكثر هذه الفيديوهات تأثيراً تلك التي يظهر فيها أطفال، حيث إنهم لا يدركون مدى صعوبة مهمة رجال الإنقاذ، ويطالبون بكل براءة بإخراجهم بسرعة.

ولعل فيديو الطفلة السورية التي كانت تحمي رأس أختها وهما عالقتان تحت الأنقاض كان من الأكثر تأثيراً، حيث كانت تناجي رجل الإنقاذ لإخراجهما قائلةً له "يا عمو، بس طالعني.. بعلمك كل شي بدك، أنا خدامة عندك" ، وفقا لـ "العربية".

وقد نجح رجال الدفاع المدني بإنقاذ الطفلة وشقيقتها.. لكن والديهما لم ينجيا من الزلزال.

وقد نشر فريق ملهم التطوعي مساء الجمعة صوراً حديثة للطفلة وشقيقتها وهما بأمان وبخير في أحد مستشفيات الشمال السوري.