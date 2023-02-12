الأمم المتحدة : 5.3 مليون شخص في سوريا بلا مأوى بسبب الزلزال

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 12 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن التقدير الأولي يشير إلى أن ما يصل إلى 5.3 مليون شخص في سوريا ربما تركوا بلا مأوى بسبب الزلزال.

وقالت الأمم المتحدة اليوم إن المفوضية تركز على توفير المأوى ومواد الإغاثة، وضمان حصول المراكز الجماعية التي ذهب إليها النازحون على مرافق كافية، فضلا عن الخيام والأغطية البلاستيكية والبطانيات الحرارية وفرش النوم والملابس الشتوية وغيرها.

ووصل فريق منفصل لتقييم الكوارث والتنسيق تابع للأمم المتحدة إلى سوريا وينتشر في حلب وحمص واللاذقية لدعم الاستجابة هناك حيث "أن الاحتياجات الإنسانية هائلة في أعقاب الزلزال".

كما عبرت اليوم قافلة مساعدات ثانية تابعة للأمم المتحدة منذ وقوع الزلزال معبر باب الهوى من تركيا إلى شمال غرب سوريا وتألفت القافلة من 14 شاحنة محملة بمواد الإيواء والمواد غير الغذائية، قدمتها المنظمة الدولية للهجرة.

إلى ذلك، بدأ صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوزيع 60 ألف مجموعة من لوازم الكرامة المعدة مسبقا على النساء والفتيات المحتاجات في شمال غرب سوريا فيما سيرسل الصندوق في نهاية هذا الأسبوع شاحنتين محملتين بإمدادات الصحة الإنجابية والأدوية وغيرها إلى شمال غرب سوريا عبر معبر باب الهوى.

وقال الصندوق، حسب بيان للأمم المتحدة، أن قافلة من 13 شاحنة وصلت إلى حلب محملة بلوازم النظافة الأساسية والبطانيات والملابس الشتوية والمواد الأساسية للنساء الحوامل والمرضعات. بترا

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