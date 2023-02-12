ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سورية إلى 3553 قتيلا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 12 فبراير 2023 05:09 مساءً - دوت الخليج :- ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم سوريا ، إلى 3553 قتيلا و5276 مصابا، جراء الزلزال الذي وقع فجر الإثنين الماضي .

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان، إن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 1387 وفاة و2326 إصابة وذلك في حصيلة غير نهائية".

من جانبه، أوضح الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة السورية، في بيان عبر تويتر، أن حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غربي البلاد ارتفع إلى 2166 وفاة، وأكثر من 2950 مصابا.

وفي تغريدة أخرى قال الدفاع المدني، أنهم لم يعثروا على أي أحياء في مناطق شمال غرب سوريا اليوم الجمعة، وسيتم الإعلان عن انتهاء عمليات البحث عن ناجين خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

--(بترا)

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