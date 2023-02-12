نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سوريا.. طبيب "الطفلة المعجزة" التي ولدت يتيمة في الزلزال يكشف حالتها الصحية (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 12 فبراير 2023 09:09 صباحاً - دوت الخليج :- ذكر طبيب الطفلة السورية التي ولدت تحت أنقاض منزلها في مدينة جنديرس شمال سوريا، أنها الآن بصحة جيدة رغم تعرضها لبعض الكسور.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الطبيب هاني معروف أن "حالتها مستقرة، لكن بعض ضلوعها مكسورة وهذا سيشفى بمرور الوقت".

وأشار معروف إلى أن الطفلة "وصلت إلى المستشفى محمولة على يد جار لأسرتها".

وكان طاقم مشفى عفرين أطلق اسم "آية" على الطفلة التي لقبت بـ "الطفلة المعجزة"، وهي الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة بعدما قضت أسرتها تحت الأنقاض جراء الزلزال.

وولدت آية، تحت الأنقاض، وقام أحد رجال الإنقاذ بقطع الحبل السري بسكين وانتشلها.

وأودى الزلزال بحياة والد الطفلة ووالدتها وأربعة من أشقائها، إضافة إلى أنه دمر منزل أسرتها المكون من أربعة طوابق.

المصدر: "د ب أ"