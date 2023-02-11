برنامج الأغذية العالمي: مخزوننا ينفد في شمال غرب سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 11 فبراير 2023 08:05 صباحاً - دوت الخليج :- قال برنامج الأغذية العالمي يوم الجمعة إن مخزونه ينفد في شمال غرب سوريا وطالب بفتح المزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد الزلزالين اللذين ضربا البلدين.

وصرحت كورين فلايشر المديرة الإقليمية للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية للصحفيين بأن "شمال غرب سوريا، حيث يعتمد 90 بالمئة من السكان على المساعدات الإنسانية، يمثل مصدر قلق كبير. نصل للناس هناك، لكننا بحاجة لإعادة تعبئة مخزوننا".

وأضافت "مخزوننا ينفد ونحتاج لطريقة لجلب مخزونات جديدة. المعبر الحدودي مفتوح الآن، لكننا بحاجة إلى فتح معابر حدودية جديدة".

وفي الوقت الراهن، ثمة معبر واحد فقط مفتوح، وهو باب الهوى، بين تركيا وشمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة. وكان قد أُغلق لفترة وجيزة بعد زلزال يوم الاثنين والهزات التابعة، ولكن أُعيد فتحه يوم الخميس.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 14 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، بما في ذلك المدافئ الكهربائية والخيم والأغطية، عبرت الحدود من تركيا متوجهة إلى شمال سوريا يوم الجمعة.

وعبرت ست شاحنات تحمل مساعدات من الأمم المتحدة الحدود يوم الخميس.

وشددت فلايشر على أن فتح معبر آخر ضروري لإرسال المساعدات إلى شمال غرب سوريا.

وأضافت "نحتاج إلى فتح معبر ثان لأن النقل يتأخر بسبب الطرق المدمرة... استطعنا التعامل مع هذا في الظروف السابقة للزلزال، الآن لم نعد نستطيع. نحتاج إلى فتح معبرين".

وقال مسؤول تركي يوم الجمعة إن أنقرة تبحث إعادة فتح معبر مع الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وفتح معبر آخر مع إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

رويترز