دمشق تعلن الموافقة على إيصال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 11 فبراير 2023 08:05 صباحاً - دوت الخليج :- أعلنت الحكومة السورية، الجمعة، الموافقة على إيصال المساعدات إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها بالتعاون مع الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري والأمم المتحدة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا". وقالت سانا، إن مجلس الوزراء السوري قرّر إحداث صندوق وطني لإعادة تأهيل المناطق المنكوبة وتقديم كل الدعم الممكن للمتضررين. المملكة

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