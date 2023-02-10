الحكومة السورية: المناطق المتضررة نتيجة الزلازل تعتبر منكوبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 10 فبراير 2023 11:05 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، أن المناطق المتضررة نتيجة الزلازل في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب تعتبر مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك من آثار، وفق ما أوردته اليوم الجمعة الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) .

وفي سياق متصل، سجّل المركز الوطني السوري للزلازل، هزة أرضية بقوة 3.9 درجات غرب مدينة اللاذقية الساحلية، وعلى مسافة 55 كم الساعة 11 و 17 دقيقة صباحاً .

--(بترا)

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