نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر غوتيريس يعلن وصول مساعدات لسورية والمعارضة تقول : لم تصل اي آليات لانتشال الأحياء والقتلى على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 10 فبراير 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس اليوم، أن أول قافلة مساعدات أممية بعد الزلزال، عبرت الحدود من معبر باب الهوى إلى شمال سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه لسوريا وتركيا بعد الزلزال المدمر.

وقال غوتيريس، إنه و "قبل ساعات، عبرت أول قافلة أممية إلى شمالي سوريا عبر معبر باب الهوى. وقد ضمت 6 شاحنات محملة بمواد الإيواء والمساعدات الأخرى التي تمس إليها الحاجة"، مضيفا أن المزيد من المساعدات في طريقها إلى سوريا.

وأكد غوتيريس، أن الأمم المتحدة سارعت للاستجابة للكارثة فور وقوع الزلزال، مشيرا إلى إنها تنشر خبراء تقييم الكوارث وتنسق عمل فرق البحث والإنقاذ وتقدم الإغاثة الطارئة من غذاء وإمدادات طبية ومواد منقذة للحياة.

كما أكد أن الأمم المتحدة تقف مستعدة أيضا لدعم استجابة الحكومة التركية بكل السبل الممكنة.

إلا أن الدفاع المدني في مناطق المعارضة يقول إنه شعر بالصدمة والإحباط لأنه لم تصل اي آلية ثقيلة لانتشال الجرحى والجثث ، واعتبروا أنه لا مساعدات ولا أجهزة وصلتهم وإنهم لا زالوا في الأغلب يبحثون عن الضحايا والأحياء والجرحى بواسطة الفاس والمجرفة اليدوية وغالبا على العتمة لانعدام الوقود .

ويعاني الشمال السوري الذي ضربه الزلزال أصلا من ضيق العيش وفقدان الغذاء والدواء ناهيك عن البرد الشديد .