واشنطن تقرر تعليقًا مؤقتًا لبعض العقوبات على دمشق لحالات إنسانية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 10 فبراير 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- قررت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، تعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق موقتًا، بحسب واشنطن بوست.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا موقتًا بهدف إيصال مساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء يسمح لمدة 180 يومًا بجميع التعاملات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، التي كانت محظورة بموجب العقوبات المفروضة على دمشق.

وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن برامج العقوبات الأميركية تتضمن أساسًا استثناءات كبيرة للعمليات الإنسانية.

واشنطن تعلن تقديم مساعدات بقيمة 85 مليون دولار لتركيا وسوريا

أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية (يو إس آيد) ليل الخميس، أن الولايات المتحدة خصصت مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين الاثنين الماضي، بحسب واشنطن بوست .

وقالت الوكالة في بيان، إن التمويل سيُسدّد لشركاء على الأرض "بهدف تقديم المساعدة الطارئة الضرورية إلى ملايين الأشخاص، وسيدعم التمويل تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.

ويأتي ذلك بعدما أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق من يوم أمس الخميس اتصالا بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو لمناقشة حاجات تركيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لصحفيين "نحن فخورون بالانضمام إلى الجهود العالمية لمساعدة تركيا، مثلما سبق أن ساهمت تركيا في كثير من الأحيان عبر خبرائها بعمليات الإنقاذ الإنساني لدول عدة أخرى".

وأفاد مسؤولون بأن الولايات المتحدة أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا، فيما تقدم المساعدة في سوريا عبر شركاء محليين.

البنك الدولي يعلن عن مساعدة بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا

أعلن البنك الدولي ليل الخميس، تقديم مساعدات بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا دعمًا لجهود الإنقاذ والتعافي بعد الزلزال الضخم الذي هز البلاد وأسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان "نقدّم مساعدة فورية ونُعّد بتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة، هذا سيتيح تحديد المجالات ذات الأولوية للنهوض وأعادة إعمار البلاد في وقت نعد عمليات لتلبية هذه الحاجات" .

وأضاف مالباس، تتكون القيمة الإجمالية لهذه المساعدة من 780 مليون دولار قدمتها مكونات الاستجابة الطارئة لمشروعين موجودين أصلا في تركيا، كما سيتم تقديم مليار دولار "دعمًا للأفراد المتضررين، مع تأمين البنك الدولي دعمًا فوريًا للنهوض وإعادة الإعمار بعد هذه الكارثة" .

بترا