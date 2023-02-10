رويترز: أول قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى سوريا

ويذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام السوري اتهمت المسؤوليين الأميركيين بـ"تضليل الرأي العام" العالمي وبعض المنظمات والشعب الأميركي بقولهم: "إنه ليس هنالك في قانون قيصر والعقوبات الأميركية ما يمنع المساعدات الإنسانية الطارئة والأدوية عن الشعب السوري".

إلا أنه على الأرض، يتهم النظام السوري بأنه يريد السيطرة على المساعدات وتوزيعها حتى في المناطق التي تخضع للمعارضة.

وشدد رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حديث سابق لموقع "الحرة" على أن العقوبات الأميركية مجمّدة حاليا، وأن المساعدات الآتية من دول عربية وصلت إلى مطارات سوريا.

ويشير عبد الرحمن إلى أن النظام السوري يستغل "ذريعة العقوبات" الأميركية لمنع وصول المساعدات.

ويقول مدير المرصد السوري إن المساعدات التي وصلت لم يوزعها النظام حتى في المناطق التي يسيطر عليها.