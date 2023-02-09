انهيار مبنى سكني في ريف دمشق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 9 فبراير 2023 10:11 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة السورية مساء اليوم الأربعاء أن منظومة الإسعاف والطوارئ استجابت لبلاغ عن انهيار مبنى سكني في حرستا بمحافظة ريف دمشق.

وقالت وزارة الصحة السورية: “منظومة الإسعاف والطوارئ تستجيب على الفور بـ7 سيارات إسعاف، مجهزة بالكامل، إثر انهيار مبنى سكني في حرستا وجهوزية تامة في مشفى حرستا الوطني بجميع كوادره”.

وأفادت وكالة “سانا” مساء اليوم بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان دمشق وحلب واللاذقية وحمص.

وأعلن المركز الوطني السوري للزلازل تسجيل هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر وعمق 30 كم، الساعة 21:58 بالتوقيت المحلي، الحدود السورية اللبنانية، تبعد مسافة 40 كم شمال غرب مدينة النبك. سانا

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