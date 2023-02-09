خرج يضحك ويداعب من حوله.. فرحة عارمة بإنقاذ طفل سوري من الركام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 9 فبراير 2023 09:13 مساءً - دوت الخليج :- رغم هول المآسي التي يعيشها السوريون بعد وقوع الزلزال المدمر، فإن للفرح مكاناً أيضاً بين الأنقاض وبقايا المنازل. ففي فيديو مليء بالبراءة والسعادة، أنقذ رجال الدفاع المدني السوري طفلا يدعى كرم من تحت الركام وسط فرحة عارمة عمت المكان في ريف إدلب. وعلت التكبيرات في موقع إنقاذ الصغير، الذي خرج وهو يضحك ويداعب الحاضرين من المنقذين. كما علق حساب الدفاع المدني السوري على الفيديو عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً "المعجزات تتكرر والتكبيرات تعانق السماء من جديد. لحظات يملأها الفرح بإنقاذ الطفل "كرم" من بين أنقاض منزل مدمر في قرية "أرمناز" في ريف #إدلب في اليوم الأول من الزلزال".

دوت الخليج :- رغم هول المآسي التي يعيشها السوريون بعد وقوع الزلزال المدمر، فإن للفرح مكاناً أيضاً بين الأنقاض وبقايا المنازل.

ففي فيديو مليء بالبراءة والسعادة، أنقذ رجال الدفاع المدني السوري طفلا يدعى كرم من تحت الركام وسط فرحة عارمة عمت المكان في ريف إدلب.

وعلت التكبيرات في موقع إنقاذ الصغير، الذي خرج وهو يضحك ويداعب الحاضرين من المنقذين.

كما علق حساب الدفاع المدني السوري على الفيديو عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً "المعجزات تتكرر والتكبيرات تعانق السماء من جديد. لحظات يملأها الفرح بإنقاذ الطفل "كرم" من بين أنقاض منزل مدمر في قرية "أرمناز" في ريف #إدلب في اليوم الأول من الزلزال".

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