نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إنقاذ 3 أطفال ووالدهم من تحت الأنقاض بسوريا.. وفرحة عارمة (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 9 فبراير 2023 12:09 صباحاً - دوت الخليج :- أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة إخراج 3 أطفال ووالدهم من بين الركام وتحت أنقاض بيتهم المدمر، في بلدة سنيا شمال غربي إدلب، بسبب الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا، وجنوبي تركيا.

وتفاعل رجال الإنقاذ والمدنيون الذين كانوا على عين المكان، مع المشهد، حيث علت التكبيرات والتهليلات وسط أجواء من الفرحة، على الرغم من الظروف الصعبة التي خلفها الزلزال المدمر.

وأظهر الفيديو حشدا هائلا أمام ركام بيت يخرج منه رجال الدفاع المدني وبين أيديهم الأطفال الثلاثة، وصرخات الفرح تصدح في المكان.





وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

ومع ارتفاع حصيلة مؤكدة لقتلى الزلزال في سوريا إلى أكثر من 2200، رجّحت فرق إنقاذ على الخطوط الأمامية للحرب الأهلية المستمرة منذ 12 عاما في البلاد أن مئات الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض.

وتواجه فرق الإنقاذ في الشمال السوري صعوبات بالغة، حيث توقف تدفق المساعدات الدولية المهمة من تركيا إلى شمال غربي سوريا؛ بسبب الأحوال الجوية والأضرار التي لحقت بالطرق ومشاكل لوجستية أخرى مرتبطة بالزلزال العنيف.

عربي21