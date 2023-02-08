نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فيديو مليء بالفرح من سوريا.. إنقاذ عائلة كاملة بعد 40 ساعة من عمليات الإنقاذ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 8 فبراير 2023 12:09 مساءً - دوت الخليج :- وسط القصص المأساوية والمبكية عقب الزلزال المدمر في سوريا، خرجت فيديوهات تبث الفرح في قلوب السوريين والعالم أجمع.

ففي فيديو جديد نشره فريق "ملهم" السوري، تم إنقاذ عائلة كاملة بعد أكثر من 40 ساعة من عمليات الإنقاذ للدفاع المدني في الشمال السوري.

وظهر عناصر الإنقاذ وهم يحتفلون بخروج فرد وراء الآخر وسط صرخات الفرح وهتافات الشكر لله والتكبير.

وكتب عبر حسابه في "إنستغرام"، "الحمد لله استطعنا رؤية خبر جميل في هذه الأيام، هذا الفيديو زرع في نفوسنا التفاؤل والأمل بإنقاذ ما تبقى من العوائل".

وكان فريق الإنقاذ التابع للخوذ البيضاء أعلن اليوم أن 900 شخص على الأقل لقوا حتفهم في شمال غربي سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة، وأصيب 2300 آخرون ومن المتوقع أن ترتفع الأعداد "بشكل كبير".

فيما أفادت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) بأن 812 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 1449 في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب وطرطوس التي تسيطر عليها الحكومة.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة تركيا وسوريا المجاورة في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين ودمر آلاف المباني، ومن بينها العديد من البنايات السكنية والمستشفيات، وخلف آلاف الجرحى والمشردين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقع الأسوأ وتخشى أن تكون "الحصائل أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة.

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