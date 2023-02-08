"سانا": هزة أرضية ارتدادية شعر بها سكان ⁧ حلب ⁩واللاذقية وحمص

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 8 فبراير 2023 09:09 صباحاً - دوت الخليج :- أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع هزة أرضية ارتدادية شعر بها سكان ⁧ حلب واللاذقية وحمص.

هذا وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال بقورة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

المصدر: "سانا" + RT