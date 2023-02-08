نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "سانا": هزة أرضية ارتدادية شعر بها سكان حلب واللاذقية وحمص على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 8 فبراير 2023 09:09 صباحاً - دوت الخليج :- أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع هزة أرضية ارتدادية شعر بها سكان حلب واللاذقية وحمص.
هذا وتتواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب عدة مناطق في البلدين.
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر يوم أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.
كما وصلت ارتدادات الزلزال بقورة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.
وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.
المصدر: "سانا" + RT
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "سانا": هزة أرضية ارتدادية شعر بها سكان حلب واللاذقية وحمص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.