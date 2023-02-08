نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فقد كل عائلته في الزلزال.. سوري يبكي بحرقة: يا الله انكسر ظهري (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 8 فبراير 2023 08:13 صباحاً - دوت الخليج :- وثق مقطع فيديو جديد يدمي القلب رجلا سوريا يبكي بحرقة على فقدان أفراد عائلته، نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا أمس الاثنين مخلفاً آلاف القتلى والجرحى.

وأظهر مقطع ، رجلا سوريا يبكي جميع أفراد أسرته، بعد إخراجهم أمواتا من تحت الأنقاض في مدينة سراقب بمحافظة إدلب نتيجة انهيار المبنى على رؤوسهم.

وواصل الأب صرخاته الممزوجة بالدموع وهو يقول "يا رب دخيلك صبرني فيهم". ليحاول من حوله تهدئته.

كما أضاف باكياً "يا الله انكسر ظهري".

وضرب زلزال بقوّة 7.8 درجة تركيا وسوريا فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين، كما دمّر العديد من المباني فيما شعر به سكان مصر ولبنان وقبرص.

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى المؤكدين في جنوب شرقي تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 5 آلاف جراء الزلزال الذي يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن.

1621 قتيلاً في سوريا

في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 1621 شخصاً في سوريا جراء الزلزال.

ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت.

فيما توقعت منظمة الصحة العالمية أن تكون الحصيلة النهائية أكبر بكثير من الأرقام غير النهائية المعلنة.

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