نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "عمو مشان الله طلعوني".. بالفيديو : طفل سوري يستغيث تحت الأنقاض على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 8 فبراير 2023 08:13 صباحاً - دوت الخليج :- نشرت صفحة "الدفاع المدني السوري" مقطعاً مؤثراً لعملية إنقاذ طفل في بلدة جنديرس في ريف عفرين شمال حلب.

وأظهر المقطع الطفل وهو يستغيث ويصرخ طالباً المساعدة "عمو مشان الله طالعوني….يالله جيناك ياعمو".

فيما عملت كوادر الإنقاذ بسرعة لإخراجه بعدما اضطرت إلى استخدام أدوات لفتح هوة والوصول إلى الطفل، حيث تكللت مهمتهم بالنجاح وأخرجوا الطفل من تحت الأنقاض.

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى المؤكدين في جنوب شرقي تركيا وسوريا ارتفع إلى أكثر من 5 آلاف جراء الزلزال الذي يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن.

1621 قتيلاً

في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 1621 شخصاً في سوريا جراء الزلزال.

ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت.

فيما توقعت منظمة الصحة العالمية أن تكون الحصيلة النهائية أكبر بكثير من الأرقام غير النهائية المعلنة.

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