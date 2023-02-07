نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر "صرخات من تحت الأنقاض".. مشاهد موجعة من بلدة سورية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 فبراير 2023 08:13 مساءً - دوت الخليج :- لم يتوقف سيل المشاهد المؤلمة على مواقع التواصل منذ وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا أمس الاثنين وأسفر عن 5000 قتيل على الأقل حتى الآن.

من بين المقاطع المفجعة ما نشره حساب "فرانس برس" بالعربية لعملية انتشال جثث في بلدة جنديرس السورية الحدودية مع تركيا.

وأظهرت المشاهد سوريين مفجوعين بصغارهم وآباء يسمعون استغاثات أفراد عائلاتهم من تحت الركام الناجم عن الزلزال المدمّر.

"لا أب ولا أم"



فيما قال أحدهم مستغيثا طالبا المساعدة: "نسمع أصواتا، لا يزالون أحياء لكن ليس هناك من يخرجهم". وأضاف آخر "انكسر ضهرنا.. لا أب ولا أم" ، وفقا لـ "العربية ".

يشار إلى أن الحصيلة الإجمالية لأعداد القتلى المؤكدين في جنوب شرقي تركيا وسوريا ارتفع إلى 4,365 جراء الزلزال الذي يعد الأقوى في المنطقة منذ نحو قرن.

ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت.

حصيلة كارثية

فيما توقعت منظمة الصحة العالمية أن تكون الحصيلة النهائية أكبر بكثير من الأرقام غير النهائية المعلنة.

وقالت مديرة الحالات الطارئة في المكتب الأوروبي للمنظمة كاثرين سمولوود لفرانس برس إن "هناك احتمالا مستمرا لانهيارات إضافية وغالباً ما نرى أرقاماً أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولية".