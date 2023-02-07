سوريا: مئات الأسر لا تزال محاصرة تحت الأنقاض والوقت ينفد لإنقاذها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 فبراير 2023 05:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن مئات الأسر لا تزال محاصرة تحت الأنقاض في شمال غربي سورية، والوقت ينفد لإنقاذها. وناشد، في تغريدة عبر "تويتر"، كلّ المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية تقديم الدعم المادي والمساعدة للمنظمات التي تستجيب لهذه الكارثة. وكالات

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