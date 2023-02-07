نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر درعا.. انفجار عبوة ناسفة بحافلة تقل عناصر من الأمن السوري على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 7 فبراير 2023 09:09 صباحاً - دوت الخليج :- أفادت وزارة داخلية النظام السوري بإصابة 15 عنصراً من قوى الأمن الداخلي بجروح، جراء استهداف حافلة تقلهم اليوم الاثنين، بعبوة ناسفة على طريق عام دمشق درعا.

وقالت الوزارة في بيان إنه "خلال تنفيذ عناصر قوى الأمن الداخلي مهامهم في درعا، وأثناء عودتهم إلى دمشق، استهدف إرهابيون بعبوة ناسفة حافلة المبيت التي تقلهم قرب جسر خربة غزالة على أوتوستراد دمشق درعا، ما أدى إلى إصابة خمسة عشر عنصراً بجروح متفاوتة، سبعة منهم إصابتهم خطيرة"، بحسب ما نقلت وكالة "سانا".

كما أضافت الوزارة أن "دوريات من مختلف الوحدات الشرطية في محافظة درعا حضرت على الفور، وتم إسعاف الجرحى إلى عدة مشاف"، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف المنفذين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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