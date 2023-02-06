سورية: ارتفاع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني بحلب إلى 16

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- ارتفع عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية إلى 16 وفاة، و4 إصابات.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في محافظة حلب، فإن الفرق الطبية والدفاع المدني قامت حتى الآن بانتشال 16 جثة، وأربعة مصابين، وما زالت عمليات إزالة الانقاض والبحث عن ناجين مستمرة، مبينا أن البناء المنهار مؤلف من خمسة طوابق، وأن سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى.

--(بترا)

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