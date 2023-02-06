نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب شمال غرب سوريا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلن التليفزيون السوري، اليوم السبت، تعرض البلاد إلى هزة أرضية شعر بها سكان مدينة حمص الواقعة على الضفة الشرقية لنهر العاصي، دون الإشارة إلى مدى قوة هذا الزلزال.

فيما أشارت وسائل إعلام لبنانية، إلى وقوع زلزال على الحدود اللبنانية السورية.

واكد مرصد الزلازل الأردني اليوم السبت، انه سجل هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة حمص في الشمال الغربي للجمهورية السورية.

وبين ان الهزة الأرضية التي سجلت عند الساعة 4:33 مساء اليوم، كانت بعمق 10 كلم.

وأضاف أن هذا الزلزال يعد من الزلازل متوسطة القوة المحسوسة.

والأسبوع الماضي، وقع زلزالاً في سوريا بقوة زلزالية مقدارها 4.3 درجة وعلى عمق 2 كم.

وقد أكدت بيانات مراكز ومراصد زلازل إقليمية وعالمية ومن ضمنها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أن الزلزال يبعد حوالي 23 كم جنوب شرق مدينة ادلب وحوالي 60 كم شمال مدينة حماة.