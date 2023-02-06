روسيا ترمم قاعدة جوية مدمرة في سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- ذكرت وزارة الدفاع الروسية في ساعة متأخرة من مساء امس الاثنين أن روسيا وسوريا رممتا قاعدة الجراح الجوية العسكرية في شمال سوريا لاستخدامها بشكل مشترك.
وقالت الوزارة على تطبيق التراسل تيليغرام “رمم العسكريون الروس والسوريون مطار الجراح المدمر”.
وأضافت “القاعدة الجوية المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية في مطار الجراح تجعل من الممكن تغطية حدود الدولة”.
واستُعيدت القاعدة الصغيرة الواقعة في شرق حلب من مقاتلي الدولة الإسلامية في عام 2017.
وروسيا قوة عسكرية مهيمنة في سوريا منذ شنها ضربات جوية وعمليات برية هناك في عام 2015. كما أكدت وجودها بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها في عام 2019.
(رويترز)
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