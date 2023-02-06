الكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان العلاقات التركية السورية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 6 فبراير 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا تطبيع العلاقات التركية السورية.

وقال الكرملين في بيان: "بحث الجانبان تطبيع العلاقات التركية السورية، ومبادرة أنقرة لمباحثات ثلاثية بين روسيا وتركيا وسوريا. وتم الإشارة إلى أهمية العمل المشترك بين روسيا وتركيا وإيران على مسار أستانا للتسوية السورية".

من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان أجرى محادثات هاتفية مهمة مع بوتين تم خلالها بحث تطورات الأزمة الأوكرانية وقضايا أخرى.

الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثان تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. بحثا فيها تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والوضع في سوريا وقضايا أخرى.

وقال الكرملين في بيانه: "لفت فلاديمير بوتين الانتباه إلى الخط المدمر الذي يتبعه نظام كييف، الذي يراهن على تكثيف الأعمال العدائية بدعم من الرعاة الغربيين والزيادة في حجم الأسلحة والمعدات العسكرية المنقولة".

كما تطرق الزعيمان إلى مسألة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، وعلى رأسهم الجرحى. واستعرضا التقدم المحرز في تنفيذ صفقة الحبوب.

وبحث الرئيسان الوضع في سوريا، وأكدا أيضا عزمهما تطوير التعاون بين البلدين، بما في ذلك مشروع مركز الغاز.

المصدر: نوفوستي