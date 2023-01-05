نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قتيلان بعدوان إسرائيلي استهدف مطار دمشق وأخرجه عن الخدمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 5 يناير 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج :- قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"؛ إن عسكريين قتلا، وأصيب آخرون بجروح، في قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية بالعاصمة دمشق، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي.

وأفادت الوكالة أن دولة الاحتلال نفذت عدوانا جويا فجر الاثنين، برشقات صاروخية من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا (شمال شرق فلسطين المحتلة)، مستهدفة مطار دمشق الدولي ومحيطه.

وأكدت أن العدوان أدى إلى مقتل عـسكريين اثنين، وإصابة اثنين آخرين بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية، وخروج مطار دمشق عن الخدمة، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن عدد القتلى وصل إلى أربعة، بينهم مدنيين اثنين.

ولفت المرصد في بيان له إلى أن القصف الإسرائيلي استهدفت "مواقع لحزب الله اللبناني ومجموعات موالية لإيران داخل المطار وفي محيطه، بينها مستودع أسلحة".

ويعد هذا الهجوم الأول في عهد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الجديدة، التي جرى تنصيبها قبل يومين برئاسة بنيامين نتنياهو.

عربي21