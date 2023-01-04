مقتل 10عمال باعتداء إرهابي على حقل التيم النفطي بدير الزور في سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 4 يناير 2023 04:07 مساءً - دوت الخليج :- قتل 10 عمال وأصيب آخرون، في "اعتداء إرهابي" استهدف 3 حافلات تقل العاملين في حقل التيم النفطي بدير الزور، في سوريا.

وأعلن وزير النفط السوري بسام طعمة، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين جراء هجوم إرهابي استهدف سيارات تبديل الوردية في حقل التيم النفطي، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

--(بترا)

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