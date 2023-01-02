الأسد يصدر ثلاثة مراسيم جمهورية تتعلق بالرواتب قبيل نهاية 2022

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 2 يناير 2023 10:05 صباحاً - دوت الخليج :- أصدر الرئيس السوري بشار الأسد ثلاثة مراسيم بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي وزيادة تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة وتعويضات أعضاء الهيئة التعليمية بالجامعات وتقضي المراسيم الثلاثة بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي، ورفع تعويضات العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات العامة في وزارة التربية ومديرياتها ومدارس التعليم المهني في الجهات العامة الأخرى، وزيادة المكافآت والتعويضات لأعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات. وأودرت وسائل الإعلام الرسمية نص المرسوم كاملا: المصدر: RT

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