نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مقتل 3 عناصر من النظام السوري في هجوم بمحافظة درعا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 2 يناير 2023 08:11 صباحاً - دوت الخليج :- قتل ثلاثة عناصر من شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام السوري وأصيب آخرون بجراح، وذلك خلال هجوم شنه مسلحون مجهولون على أحد الحواجز في محافظة درعا جنوبي البلاد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أم مسلحين هاجموا حاجز "الرادار" في بلدة النعيمة شرقي درعا، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، فيما لاذ المجهولون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأشارت إلى أن العديد من الإصابات في صفوف قوات النظام في حالة خطرة.

وبلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع كانون الثاني/ يناير، 525 هجوما جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 486 شخص.

وبلغ عدد قتلى النظام السوري أو المتعاونين معه منذ بداية العام الجاري نحو 180 عسكريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتضمنت الإحصائية: مقتل 44 من عناصر المعارضة ممن أجروا تسويات ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، و32 قتيلا ينتمون أو متهمين بالانتماء لتنظيم الدولة، و9 مجهولي الهوية، و5 عناصر من المسلحين الموالين لروسيا (الفيلق الخامس)

عربي21