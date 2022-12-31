مجلس الأمن يجدد تفويض قوة مراقبي الأمم المتحدة لفض الاشتباك بالجولان لمدة ستة أشهر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 31 ديسمبر 2022 01:11 مساءً - دوت الخليج :- جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الليلة الماضية، ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) في الجولان لمدة ستة أشهرـ أي لغاية 30 حزيران 2023.

وطلب المجلس بالقرار الذي حمل الرقم 2671 من الأمين العام للأمم المتحدة، ضمان امتلاك القوة القدرات والموارد اللازمة لإنجاز مهامها بطريقة آمنة ومأمونة.

ودعا المجلس المؤلف من 15 عضوا، الأطراف المعنية إلى التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 338 المؤرخ بـ 22 تشرين الأول 1973، مشددا على ضرورة التزام الطرفين بالاحترام الصارم والكامل لشروط اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974، ودعوتهما إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار والمنطقة الفاصلة.

--(بترا)

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