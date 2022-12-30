مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 30 ديسمبر 2022 04:07 مساءً - دوت الخليج :- عقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، جلسة لمناقشة الوضع في سوريا استمع خلالها الأعضاء إلى إحاطتين قدمهما مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا، قير بيدرسون ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس.

وحسب بيدرسون، فإن السوريين يواجهون اليوم، أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، مشيرا إلى أن الوضع ما يزال أكثر خطورة، خاصة في مخيمات النازحين.

وسلط الضوء على أولويات اعتبرها مهمة تمثلت بالعمل على التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء النسبي على الأرض و"تجديد إطار عمل المجلس على الصعيد الإنساني"، واستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف وإعطاء الأولوية للعمل على قضية المحتجزين والمختفين والمفقودين.

من جانبه، نقل غريفيثس عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معلومات تفيد بمقتل ما لا يقل عن 138 مدنيا وإصابة 249 آخرين خلال العام الحالي، مشيرا إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية لـ 14.6 مليون شخص.

--(بترا)

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