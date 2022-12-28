موسكو : إصابة عسكريين سوريين اثنين في الضربة الإسرائيلية الأخيرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 28 ديسمبر 2022 05:13 مساءً - دوت الخليج :- أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا عن إصابة عسكريين سوريين اثنين في الضربة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على ريف دمشق.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء أوليغ يغوروف، في بيان له يوم الثلاثاء، إن "أربع طائرات للقوات الجوية الإسرائيلية من طراز "إف-16" قامت بين الساعة 0:35 و0:40 يوم 20 ديسمبر بتوجيه ضربة بصواريخ موجهة من أجواء الجولان على مواقع عسكرية في محافظة دمشق".
وأضاف أن الضربة أسفرت عن إصابة عسكريين سوريين اثنين.
وأشار إلى أن إسرائيل صرحت في بلاغها الرسمي عن الضربة، أنها استهدفت "التشكيلات المسلحة المتحالفة مع إيران".
المصدر: وكالات
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