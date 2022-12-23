المرصد السوري: مقتل 3 أشخاص يعملون مع حزب الله بالغارات الليلية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 23 ديسمبر 2022 04:11 مساءً - دوت الخليج :- قتل 3 أشخاص من جنسيات غير سورية يعملون مع حزب الله اللبناني، جراء "الغارات الإسرائيلية" ليل الاثنين - الثلاثاء، والتي استهدفت مواقع للحزب والميليشيات الموالية لإيران في محيط مطار دمشق الدولي، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفقا لمصادر المرصد، فإن 3 صواريخ استهدفت مزارع بين البحدلية ومنطقة السيدة زينب في ريف دمشق ما أسفر عن تدمير مستودع بشكل كامل (...) بينما استهدف صاروخ رابع بناء قيد الإنشاء وملجأ تحته في شارع كوع السوداني في منطقة السيدة زينب.

وبذلك يرتفع عدد الاستهدافات الإسرائيلية للأراضي السورية التي تمكن المرصد السوري من توثيقها إلى 32 استهداف منذ مطلع العام الحالي، جرت عبر ضربات صاروخية وجوية.

وذكرت وكالة أنباء النظام السوري، الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية التابعة للنظام تصدت لهجوم "إسرائيلي بالصواريخ استهدف نقاطا في محيط دمشق"، مشيرة إلى إسقاط عدد منها.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم الجوي وقع "حوالى الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة من فجر اليوم (الثلاثاء)"، تضمن "رشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا".

وأضاف المصدر أن الهجوم استهدف "بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ".

ولفت إلى أن الهجوم أدى إلى "إصابة عسكريين اثنين بجروح، وبعض الخسائر المادية".

وتنشط في المنطقة، وفق المرصد، فصائل موالية لطهران وحزب الله اللبناني الذي يقاتل بشكل علني في سوريا منذ عام 2013 دعما لقوات النظام السوري.

وخلال الأعوام الماضية شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع لجيش النظام السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

الحرة