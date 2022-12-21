التلفزيون السوري: عدوان إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 11:07 مساءً - دوت الخليج :- أفاد التلفزيون السوري بأن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط دمشق، وأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ العدوان الإسرائيلي. وذكرت وكالة "سانا" أن دوي انفجارات سمع في محيط العاصمة السورية دمشق، وأنه لم تتحدد بعد طبيعة هذه الانفجارات. ار تي

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