هزة ارضية تضرب الحدود السورية التركية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 21 ديسمبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج :- اعلن المركز الوطني للزلازل بسوريا انه رصد هزة أرضية على الحدود السورية التركية تقدر قوتها بحوالي 5 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 9:13 دقيقة بالتوقيت المحلي ويجري استكمال التدقيق فيها , وفق سانا .
وبدوره قال مرصد الزلازل الاردني انه رصد هزة أرضية ضربت سوريا (الحدود السورية - التركية)، في تمام الساعة 6:13 من مساء الاحد بقوة 5.1 على مقايس ريختر .
وبين المرصد إلى أنه لم ترد أي ملاحظات حول شعور سكان شمال المملكة بها.
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